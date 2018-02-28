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Juventus iki 1-0 ile finale çıktı!

İtalya Kupası yarı finalinde 1-0'ın rövanşında Juventus, Atalanta'yı bir kez daha 1-0'lık skorla geçti ve finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Juventus iki 1-0 ile finale çıktı!
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28 Şubat 2018 21:22
Juventus - Atalanta maçında kazanan, 1-0'lık skorla Juventus oldu ve Torino ekibi, İtalya Kupası'nda finale yükseldi.

Pozisyon açısından kısır geçen mücadelede Juventus'a galibiyeti getiren gol, 75. dakikada penaltıdan Miralem Pjanic ile geldi.

İlk maçı da 1-0 kazanan Juventus böylece finale çıktı.



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