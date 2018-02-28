Juventus - Atalanta maçında kazanan, 1-0'lık skorla Juventus oldu ve Torino ekibi, İtalya Kupası'nda finale yükseldi.
Pozisyon açısından kısır geçen mücadelede Juventus'a galibiyeti getiren gol, 75. dakikada penaltıdan Miralem Pjanic ile geldi.
İlk maçı da 1-0 kazanan Juventus böylece finale çıktı.
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Pozisyon açısından kısır geçen mücadelede Juventus'a galibiyeti getiren gol, 75. dakikada penaltıdan Miralem Pjanic ile geldi.
İlk maçı da 1-0 kazanan Juventus böylece finale çıktı.
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