Juventus için kritik karar!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Uefa ile ilişkilerini düzeltmek için gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmamayı kabul edebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juventus için kritik karar!
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23 Haziran 2023 19:42
İtalyan Serie A devi Juventus bu sezon 15 puan silme cezası almış ve sezonu 7.sırada tamamlamıştı.

Tuttosport'un haberine göre UEFA ile sıkıntılı bir süreçte olan Juventus'un sorunlarını düzeltmek için kritik bir karar alabilir.

İtalyan ekibi, bu durumdan çıkabilmek için bir yıl Avrupa kupalarından men cezasını kabul etmek zorunda kalabilir.
Juventus'un konu hakkında kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

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