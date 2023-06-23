Juventus için kritik karar!

İtalyan Serie A devi Juventus bu sezon 15 puan silme cezası almış ve sezonu 7.sırada tamamlamıştı.



Tuttosport'un haberine göre UEFA ile sıkıntılı bir süreçte olan Juventus'un sorunlarını düzeltmek için kritik bir karar alabilir.



İtalyan ekibi, bu durumdan çıkabilmek için bir yıl Avrupa kupalarından men cezasını kabul etmek zorunda kalabilir.

Juventus'un konu hakkında kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.





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