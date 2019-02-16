İtalya Serie A'da 24. hafta maçında Juventus ile Frosinone karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 6. dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, 17. dakikada Sami Khedira ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 63'ü gösterdiğinde sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve takımının 3. golünü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Frosinone'yi 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 66'ya çıkardı. Frosinone ise 16 puanda kaldı.
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Mücadelenin 6. dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, 17. dakikada Sami Khedira ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 63'ü gösterdiğinde sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve takımının 3. golünü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Frosinone'yi 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 66'ya çıkardı. Frosinone ise 16 puanda kaldı.
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