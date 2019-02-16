İtalya Serie A'da 24. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 6. dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, 17. dakikada Sami Khedira ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.Dakikalar 63'ü gösterdiğinde sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve takımının 3. golünü kaydetti.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Frosinone'yi 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 66'ya çıkardı. Frosinone ise 16 puanda kaldı.