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Juventus güle oynaya 3 puanı aldı! Zirvede rahat

İtalya Serie A'da 24. haftada Juventus, Frosinone'yi 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Juventus güle oynaya 3 puanı aldı! Zirvede rahat
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16 Şubat 2019 00:24
İtalya Serie A'da 24. hafta maçında Juventus ile Frosinone karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 6. dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, 17. dakikada Sami Khedira ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 63'ü gösterdiğinde sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve takımının 3. golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Frosinone'yi 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 66'ya çıkardı. Frosinone ise 16 puanda kaldı.

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