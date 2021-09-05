Juventus genç futbolcunun ölümüne ağlıyor

İtalyan devi Juventus, 2017'den bu yana kanser tedavisi gören altyapı oyuncusu Bryan Dodien'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Juventus genç futbolcunun ölümüne ağlıyor
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05 Eylül 2021 09:55
Juventus kulübü, İtalyan futbolunun gelecek vaad eden oyuncularından Bryan Dodien'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Dodien'in 17 yaşında hayata gözlerini yumduğunu belirten Juventus kulübü, oyuncunun ailesi ile birlikte yas tuttuklarını belirtti.

20017 yılında tedavisini tamamlayabilmek için futbolu bırakan Dodien'in 2019'da yeniden sahalara dönmüş andan rahatsızlığı nüksedince futbola bir kez daha ara vermişti.

Dodien'in ilk rahatsızlık geçirdiği dönemde Juventus forması giyen Paul Pogba, genç futbolcunun ölüm haberinin ardından sosyal medya paylaşımı yaptı. Pogba paylaşımında "Çok savaştın, güçlüydün ve herkese örnek oldun. Özleneceksin dostum Bryan" ifadelerini kullandı.


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