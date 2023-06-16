Juventus, Galatasaray'ı zorluyor!

Çizme ekibi, Leeds United küme düşünce satın alma opsiyonunu kullanmadığı ABD'li orta saha Weston McKennie'i takas artı para karşılığında Galatasaray'a teklif etti

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Juventus, Galatasaray'ı zorluyor!
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16 Haziran 2023 10:18
Juventus, Nicolo Zaniolo için 25 milyon Euro ile Galatasaray'ın kapısını çalmış ancak "35 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi var. İstiyorsanız verip alın" duvarına çarpmıştı.

Serie A temsilcisi, yeni bir teklifle masaya gelmeye karar verdi. Geçen sezonu Leeds United'da kiralık geçiren ancak İngiliz kulübünün küme düşmesi üzerine satın alma opsiyonunu kullanmadığı ABD'li orta saha Weston McKennie'yi takas artı para karşılığında Galatasaray'a teklif etti.

Juventus'la 2 yıllık daha kontratı bulunan 24 yaşındaki McKennie, orta sahanın göbeğinde ve sol kanatta görev yapabiliyor.

MCKENNIE + 15 MİLYON EURO

Milli forveti Federico Chiesa'yı satmaya hazırlanan ve ısrarla Zaniolo'yu isteyen Juventus'un, McKennie ile birlikte 15 milyon Euro ödemesi halinde G.Saray'dan Zaniolo'nun Torino şehri kulübüne gönderilebileceği öne sürüldü. 

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