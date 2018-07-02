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Juventus, Fenerbahçe'nin Pjaca planını bozacak

Juventus, Federico Chiesa'nın transferi için Fiorentina'ya Pjaca'yı vermeyi planlıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus, Fenerbahçe'nin Pjaca planını bozacak
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02 Temmuz 2018 01:43
Fenerbahçe'nin gündemindeki kanat oyuncuları arasında yer alan Marko Pjaca için Juventus'un planı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile birlikte Pjaca ile ilgilenen ekipler arasında yer alan Fiorentina'ya Juventus, takasta Pjaca'yı önermeyi planlıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, Fiorentina'nın genç yıldızı Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu transferi gerçekleştirmek için Juventus, Fiorentina'ya bonservis bedelinin yanı sıra takasta Marko Pjaca'yı da önermeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin da ilgilendiği Pjaca'nın geleceğinin Dünya Kupası'nın ardından netleşmesi bekkenirken, geçen sezonu Schalke'de kiralık geçiren Hırvat oyuncunun Juventus'un yeni sezon planlarında da yer almadığı belirtildi.

FENERBAHÇE KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNMUŞTU

Bir süredir gündeminde olan Pjaca için Fenerbahçe geçtiğimzi günlerde İtalyan temsilcisinin kapısını çalmıştı. Sarı-lacivertli ekip, Hırvat kanat oyuncusu için kiralama teklifinde bulunmuştu.

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