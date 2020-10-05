Juventus, Fiorentina'dan Federico Chiesa'nın transferini tamamladı.



Juve, Chiesa'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. 10 milyon euro kiralama bedeli olarak belirlenirken, satın alma opsiyonu olarak ise 40 milyon euro ödenecek. Böylece Chiesa için Juventus, Fiorentina'ya toplam 50 milyon euro ödeyecek.



Juventus'un daha önceki yıllarda da kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki Federico Chiesa, Serie A'da çıktığı 137 maçta 26 gol atıp 23 asist yaptı.



