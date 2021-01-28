Juventus farka gitti ve yarı finale yükseldi

İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde Juventus, shaasında SPAL'ı konuk etti.



Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 4-0 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.



Maçın 16. dakikasında Morata'nın penaltısı ile öne geçen Juventus, 33. dakikada Frabotta'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.



İkinci yarıda oyuna dengeyi getirmek isteyen SPAL bu isteğinde başarılı olamazken Kulusevski, 78. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde ise Chiesa'nın golü maçın 4-0'lık skorunu tayin etti.



Bu sonuçla İtalya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar Juventus' ile birlikte Atalanta ve Inter olmuştu. Yarı final biletini alan son takım Napoli - Spezia maçının ardından belli olacak.







