Juventus farka gitti ve yarı finale yükseldi

İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde Juventus, SPAL'ı 4-0 yenerek yarı finale yükseldi.

, Fotoğraf; EPA
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Juventus farka gitti ve yarı finale yükseldi
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28 Ocak 2021 00:45
İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde Juventus, shaasında SPAL'ı konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 4-0 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Maçın 16. dakikasında Morata'nın penaltısı ile öne geçen Juventus, 33. dakikada Frabotta'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda oyuna dengeyi getirmek isteyen SPAL bu isteğinde başarılı olamazken Kulusevski, 78. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde ise Chiesa'nın golü maçın 4-0'lık skorunu tayin etti.

Bu sonuçla İtalya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar Juventus' ile birlikte Atalanta ve Inter olmuştu. Yarı final biletini alan son takım Napoli - Spezia maçının ardından belli olacak.

 



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