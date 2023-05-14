Juventus evinde kazandı, 2. sıraya yerleşti!

Serie A 35. hafta maçında Juventus, sahasında Cremonese'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Juventus evinde kazandı, 2. sıraya yerleşti!
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14 Mayıs 2023 23:41
Serie A 35. hafta maçında Juventus, sahasında Cremonese ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Juventus 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Fagioli ve 79. dakikada Bremer kaydetti.

Juventus ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Cremonese ise son 5 maçta 2. mağlubiyetini aldı.

Alınan bu sonuçla birlikte Juventus, 69 puana ulaştı ve 2. dıraya yerleşti. Cremonese ise 24 puanla küme hattı olan 19. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Empoli deplasmanına gidecek. Cremonese ise Bologna'yı konuk edecek.

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