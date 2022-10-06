Juventus evinde ilk galibiyetini aldı

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Juventus, sahasında Maccabi Haifa ile karşı karşıya geldi.



Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 3-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.



Maçta Juventus'a galibiyeti getireng golleri 35. ve 83. dakikalarda Rabiot, 50. dakikada Vlahovic kaydetti. Maccabi'nin 75'te David ile bulduğu tek gol ise puan için yeterli olmadı.



Bu sonuçla Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Maccabi Haifa ile henüz puanla tanışamadı.





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