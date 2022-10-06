Juventus evinde ilk galibiyetini aldı

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Juventus, sahasında Maccabi Haifa'yı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Abone Ol
Juventus evinde ilk galibiyetini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2022 00:16
Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Juventus, sahasında Maccabi Haifa ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 3-1 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

Maçta Juventus'a galibiyeti getireng golleri 35. ve 83. dakikalarda Rabiot, 50. dakikada Vlahovic kaydetti. Maccabi'nin 75'te David ile bulduğu tek gol ise puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Maccabi Haifa ile henüz puanla tanışamadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ