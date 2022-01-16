Juventus evinde gol yemeden kazandı

Serie A'nın 22. haftasında Juventus, sahasında Udinese'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus evinde gol yemeden kazandı
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16 Ocak 2022 00:45
Serie A'nın 22. haftasında Juventus, sahasında Udinese'yi ağırladı.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmada Juventus 19. dakikada Dybala ile öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi ekip rakibine pozisyon vermesine rağmen kalesini gole kapattı. 79. dakikada Weston McKennie'nin golüyle fark ikiye çıktı ve Juventus üç puanı kaptı.

Mücadelede Udineseli Türk asıllı oyuncu Tolgay Arslan, ilk 11'de başladığı maçta 85 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Juventus, 41 puana yükseldi. Udinese ise 20 puanda kaldı.

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