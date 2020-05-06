Juventus, Dybala'nın test sonucunu açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli forveti Paulo Dybala'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenerek iyileştiğini bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dybala'nın son Kovid-19 testinin sonucunun negatif çıktığı belirtilerek, 26 yaşındaki golcü oyuncunun iyileştiği daha fazla karantinada kalmasına gerek kalmadığı aktarıldı.
Dybala da Instagram hesabında, "Yüzümdeki mutluluk her şeyi söylüyor. Sonunda Kovid-19'u yenerek iyileştim." ifadelerini kullanarak, sevincini gösteren bir fotoğraf karesi paylaştı.
Paulo Dybala, kız arkadaşı Oriana Sabatini ile beraber 21 Mart'ta Kovid-19'a yakalandığını açıklamıştı. Dybala ve kız arkadaşının hastalığı yenmesi 45 gün sürerken, bu süre zarfında girdikleri bütün testler pozitif çıkmış, yıldız oyuncunun bir türlü iyileşememesi merak konusu olmuştu.
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dybala'nın son Kovid-19 testinin sonucunun negatif çıktığı belirtilerek, 26 yaşındaki golcü oyuncunun iyileştiği daha fazla karantinada kalmasına gerek kalmadığı aktarıldı.
Dybala da Instagram hesabında, "Yüzümdeki mutluluk her şeyi söylüyor. Sonunda Kovid-19'u yenerek iyileştim." ifadelerini kullanarak, sevincini gösteren bir fotoğraf karesi paylaştı.
Paulo Dybala, kız arkadaşı Oriana Sabatini ile beraber 21 Mart'ta Kovid-19'a yakalandığını açıklamıştı. Dybala ve kız arkadaşının hastalığı yenmesi 45 gün sürerken, bu süre zarfında girdikleri bütün testler pozitif çıkmış, yıldız oyuncunun bir türlü iyileşememesi merak konusu olmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın