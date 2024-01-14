Juventus, Djalo'yu kadrosuna katıyor

Juventus, savunmasını Lille'den Tiago Djalo ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Juventus'un, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için Lille ile anlaşma sağladığı belirtildi.



Juventus'un, Djalo için Lille'e 3.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceği kaydedildi. Djalo'nun ise İtalyan ekibine 2028'e kadar imza atacağı ifade edildi.



Portekizli futbolcunun çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmesinin beklendiği aktarıldı.



