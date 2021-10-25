HAKAN 61 DAKİKA OYNADI

Serie A'nın 9. haftasında İtalya derbisine sahne olan maçtailekarşı karşıya geldi.Giusepppe Meazza'da oynanan karşılaşmada Inter, 17. dakikada'nun golüyle öne geçerken, Juventus'a beraberliği getiren golü 89. dakikada penaltıdankaydetti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 61. dakikada yerini Gagliardini'ye bıraktı.Bu sonucun ardından Inter 18, Juventus ise 15 puana yükseldi.Ligde bir sonraki hafta Inter, Empoli deplasmanına konuk olacak. Juventus ise sahasında Sasuolo ile karşılaşacak.