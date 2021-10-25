Juventus, derbide puanı 89'da kurtardı!

İtalya Serie A'da Inter ile Juventus 1-1 berabere kaldı. Inter'in uzun süre önde götürdüğü maçta, Juventus puanı son dakikalarda kurtardı. İşte Inter-Juventus karşılaşmasının detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus, derbide puanı 89'da kurtardı!
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25 Ekim 2021 00:26
Serie A'nın 9. haftasında İtalya derbisine sahne olan maçta Inter ile Juventus karşı karşıya geldi.

Giusepppe Meazza'da oynanan karşılaşmada Inter, 17. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle öne geçerken, Juventus'a beraberliği getiren golü 89. dakikada penaltıdan Paulo Dybala kaydetti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



HAKAN 61 DAKİKA OYNADI

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 61. dakikada yerini Gagliardini'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Inter 18, Juventus ise 15 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Inter, Empoli deplasmanına konuk olacak. Juventus ise sahasında Sasuolo ile karşılaşacak.


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