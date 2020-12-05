İtalya Serie A'nın 10. haftasındaki Torino derbisinde Juventus evinde Torino ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Juventus 2-1'lik skorla kazandı ve Torino'nun 1995'ten bu yana süren Juventus deplasmanındaki galibiyet hasreti devam etti.



Torino, 9. dakikada N'Koulou'nun attığı golle öne geçerken, Juventus'a beraberliği getiren golü 77. dakikada McKennie kaydetti. 89. dakikada sahneye çıkan Juventus, attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.



Juventus'ta milli oyuncumuz Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle mücadelede süre almadı.



Bu sonucun ardından sezonun 5 galibiyet ve 5 beraberliğe ulaşan Juventus, 1 maçı eksik olan lider Milan'ın 3 puan gerisinde kaldı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve 4 maçtır kazanamayan Torino ise 6 puanla 18. basamakta yer aldı.



Serie A'nın 11. haftasında Juventus deplasmanda Genoa ile karşılaşacakken, Torino ise evinde Udinese'yi ağırlayacak.



