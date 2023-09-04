Juventus deplasmanda rahat kazandı

İtalya Serie A'da Juventus deplasmanda Empoli'yi mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus deplasmanda rahat kazandı
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04 Eylül 2023 00:04
İtalya Ligi'nde 3. hafta maçında Empoli ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Juventus oldu.

Juventus'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 24. dakikada Danilo ve 82. dakikada Federico Chiesa kaydetti. Dusan Vlahovic, Juventus adına 39. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.

Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 7'ye yükseltti. Empoli henüz puanla tanışamadı.

İtalya Ligi'nde milli aranın ardından Empoli, Roma'ya konuk olacak. Juventus, Lazio'yu ağırlayacak.

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