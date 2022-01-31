Juventus, Denis Zakaria'yı kadrosuna kattı!

Juventus, Fiorentina'dan Dusan Vlahovic'in ardından ara transferde bir önemli ismi daha kadrosuna kattı.



İtalyan ekibi, Borussia Mönchengladbach'tan Denis Zakaria'yı renklerine bağladı.



Torino devinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 5 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.



İsviçreli orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Haziran 2026'ya kadar imza atacağı ifade edildi.





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