Juventus, Cristiano Ronaldo'nun peşinde

Real Madrid'in süper yıldızıile ilgili İtalyan basınında ciddi bir iddia ortaya atıldı.Çizme basınıdna yer alan habere göre'in yeni sözleşme teklifini geri çeviren Cristiano Ronaldo içinciddi şekilde devreye girdi. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile iyi ilişkileri olan Juventus, bu transferi gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.2021 yılına kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan Cristiano Ronaldo da daha önce yaptığı açıklamalarda geleceği hakkında net ifadeler kullanmamıştı. Tuttosport'un manşetine taşıdığı iddiada, Juventus'un Ronaldo için yapacağı teklifin rakamları ise yer almadı.Portekizli yıldız geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in kendisine yaptığı 30 milyon euroluk yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.