Juventus, Conceiçao'yu kadrosuna katıyor

Juventus, Porto forması giyen Francisco Conceiçao'yu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus, Conceiçao'yu kadrosuna katıyor
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24 Ağustos 2024 17:58
Serie A devi Juventus, yeni bir transfere hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Porto forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat Francisco Conceiçao'yu kiralamak üzere Porto ile anlaşmaya vardı.

İtalyan devinin kiralama ücreti olarak 7 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek üzere pazar günü İtalya'ya geleceği aktarıldı.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerinde toplamda 151 maça çıkan Conceiçao, 21 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

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