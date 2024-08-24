Juventus, Conceiçao'yu kadrosuna katıyor

Serie A devi Juventus, yeni bir transfere hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Porto forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat Francisco Conceiçao'yu kiralamak üzere Porto ile anlaşmaya vardı.



İtalyan devinin kiralama ücreti olarak 7 milyon euro ödeyeceği belirtildi.



Oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek üzere pazar günü İtalya'ya geleceği aktarıldı.



KARİYER PERFORMANSI



Kariyerinde toplamda 151 maça çıkan Conceiçao, 21 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.





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