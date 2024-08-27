Juventus, Conceicao'yu açıkladı!

Juventus, bir süredir gündemde olan Francisco Conceicao transferini resmiyete döktü.



İtalyan ekibi, Porto'dan 21 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı.



Juventus, Conceicao'nun kiralık transferi için 7 milyon euro ve 3 milyon euro bonus ödeyecek.



Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen genç Portekizli'nin bonservisinin bulunduğu Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.





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