Juventus, Conceicao'yu açıkladı!

Juventus, bir süredir gündemde olan Francisco Conceicao transferini resmiyete döktü.
İtalyan ekibi, Porto'dan 21 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Juventus, Conceicao'nun kiralık transferi için 7 milyon euro ve 3 milyon euro bonus ödeyecek.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen genç Portekizli'nin bonservisinin bulunduğu Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
İtalyan ekibi, Porto'dan 21 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Juventus, Conceicao'nun kiralık transferi için 7 milyon euro ve 3 milyon euro bonus ödeyecek.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen genç Portekizli'nin bonservisinin bulunduğu Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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