Juventus, City'in genç yeteneği için pusuda

İtalyan devi Juventus, sezon sonunda Menchster City ile sözleşmesi sona erecek Phil Foden'i kadrosuna katmak için beklemeye geçti.The Mirror'ın haberine göre; Siyah-beyazlı ekip, 21 yaşındaki İngiliz futbolcu için 175,000 euroluk kaynağı kenarda tutuyor.Geçtiğimiz Mayıs ayında 18 yaşına basan genç yetenek için, Juventus haricinde bir çok Avrupa kulübünün de atak yapacağı belirtildi.Phil Foden, bu sezon Manchester City forması ile çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.