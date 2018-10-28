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Juventus, City'in genç yeteneği için pusuda

Juventus, Manchester City'in genç yeteneği Phil Foden için sezon sonunu bekliyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus, City'in genç yeteneği için pusuda
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28 Ekim 2018 17:57
İtalyan devi Juventus, sezon sonunda Menchster City ile sözleşmesi sona erecek Phil Foden'i kadrosuna katmak için beklemeye geçti.

The Mirror'ın haberine göre; Siyah-beyazlı ekip, 21 yaşındaki İngiliz futbolcu için 175,000 euroluk kaynağı kenarda tutuyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 18 yaşına basan genç yetenek için, Juventus haricinde bir çok Avrupa kulübünün de atak yapacağı belirtildi. 

Phil Foden, bu sezon Manchester City forması ile çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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