Juventus, Chiellini ve Buffon ile uzattı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, emektar takım kaptanları Gianluigi Buffon ile Giorgio Chiellini'nin sözleşmelerinin 1'er yıl daha uzatıldığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus, Buffon ile Chiellini'nin sözleşmelerinin 2021 yılına kadar uzatıldığını memnuniyetle açıklar." ifadesi kullanıldı.



Her iki oyuncu için de herhangi bir sunum yapmaya gerek olmadığı aktarılan açıklamada, 42 yaşındaki file bekçisi Buffon ile 35 yaşındaki stoper Chiellini'nin hem saha içinde hem soyunma odasında lider oldukları, siyah-beyaz DNA'yı taşıdıkları belirtildi.



1995-2001 yılları arasında formasını giydiği Parma'da yıldızı parlayan Buffon, 2001'den 2018'e kadar kesintisiz şekilde Juventus formasını giymiş, 2018-2019 sezonunda Paris Saint Germain deneyiminden sonra bu sezon başında siyah-beyazlı kulübe geri dönmüştü. Buffon, Juventus formasıyla 9 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası, 5 İtalya Süper Kupası kazanmıştı.



2005 yılından bu yana siyah-beyazlı ekipte top koşturan Chiellini ise 8 İtalya Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası, 4 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.



Buffon, 2003, 2015, 2017, Chiellini ise 2015 ve 2017'deki UEFA Şampiyonlar Ligi finallerini kaybederek, gümüş madalya ile yetinen Juventus kadrolarında yer almıştı.



