Juventus, Chelsea'nin Vlahovic teklfini reddetti!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, bu kez radarına Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'i aldı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre Chelsea, 23 yaşındaki golcü için İtalyan ekibine 60 milyon euroluk teklifte bulunduğu buna karşın Juventus'un bu teklifi yetersiz bulduğu ve reddettiği belirtildi.



Çizme ekibi Vlahovic için yeterli bonservisin ödendiği takdirde satmaya sıcak baktığı aktarıldı.



Ocak 2022'de Fiorentina'dan 81 milyon euro'ya transfer edilen Sırp yıldızın Juventus ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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