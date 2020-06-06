Juventus, Cengiz Ünder'in peşinde!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus, milli oyuncumuz Cengiz için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Juventus, Cengiz Ünder'in peşinde!
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06 Haziran 2020 18:38
İtalya Serie A devi Juventus, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in peşinde.

İtalyan basınının haberine göre siyah - beyazlılar, Cengiz Ünder için flaş bir takas teklifinde bulunacak. Juventus'un, Cengiz transferi için Roma'ya Cristian Romero'yu önereceği iddia edildi.

Genoa'da kiralık olarak forma giyen Romero'nun, teknik direktör Maurizio Sarri'nin planlarında bulunmadığı ve bu transferde kullanılacağı ifade edildi.

GELECEK HAFTA GÖRÜŞME

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin gelecek hafta Roma CEO'su Guido Fienga ile bir görüşme yapacağı ve bu görüşmede anlaşma zemini hazırlayacağı belirtildi.

Bu sezon sakatlıkla boğuşan 22 yaşındaki Cengiz Ünder, toplamda 20 resmi maça çıkabildi ve 3 gol kaydetti.

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