Juventus, Cengiz Ünder'in peşinde!

GELECEK HAFTA GÖRÜŞME

İtalya Serie A devi, milli futbolcumuzpeşinde.İtalyan basınının haberine göre siyah - beyazlılar,için flaş bir takas teklifinde bulunacak.Cengiz transferi için Roma'yaönereceği iddia edildi.Genoa'da kiralık olarak forma giyen, teknik direktörplanlarında bulunmadığı ve bu transferde kullanılacağı ifade edildi.Juventus Sportif Direktörügelecek hafta Roma CEO'suile bir görüşme yapacağı ve bu görüşmede anlaşma zemini hazırlayacağı belirtildi.Bu sezon sakatlıkla boğuşan 22 yaşındaki Cengiz Ünder, toplamda 20 resmi maça çıkabildi ve 3 gol kaydetti.