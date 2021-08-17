Juventus, Brezilyalı mücevheri kaptı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus, Brezilyalı forvet oyuncusu Kaio Jorge'yi kadrosuna kattı.İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Santos takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.Santos ile tüm kulvarlarda 84 maça çıkan ve 17 gol atan Jorge, iki yıl önce 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon olan Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.