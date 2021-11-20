Juventus, Bonucci'nin penaltılarıyla Lazio'yu yıktı

İtalya Ligi'nde haftanın önemli maçında Juventus, Lazio'yu deplasmanda devirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Bonucci'nin penaltılarıyla Lazio'yu yıktı
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20 Kasım 2021 22:01
İtalya Ligi'nde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Juventus oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 83. dakikada iki penaltıyı gole çeviren Leonardo Bonucci kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 21'e yükseltti. Lazio da 21 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Lazio, Napoli'ye konuk olacak. Juventus, Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'yı ağırlayacak.


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