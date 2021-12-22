Juventus bir hafta sonra yine kazandı

Serie A'nın 19. hafta maçında Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.

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Juventus bir hafta sonra yine kazandı
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22 Aralık 2021 00:44
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 2-0 kazanarak bir hafta aranın ardından galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Moise Kean'in golüyle öne geçen Juventus, ilk yarıyı da önde kapattı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü devam ettiren siyah beyazlı takım, 56. dakikada Bernardeschi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda rakibine fırsat vermeyen Juventus 3 puanı almış oldu.

Bu sonucun ardından Juventus 34 puana yükseldi ve puan kaybeden 4. Atalanta ile arasındaki farkı 4'e indirdi. Serie A'da zor günler geçiren Cagliari ise 10 puanda kalarak düşme potasından kurtulamadı.


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