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Juventus, Barcelona'nın genç forvetini transfer etti!

Juventus, Barcelona alt yapısında yetişen 16 yaşındaki Pablo Moreno'yu 800 bin Euro karşılığında transfer etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus, Barcelona'nın genç forvetini transfer etti!
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27 Temmuz 2018 19:13
Transfer sezonunun hareketli takımı Juventus, bir yandan da geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.

Serie A'nın son şampiyonu Juventus, Barcelona alt yapısında forma giyen 16 yaşındaki İspanyol forvet Pablo Moreno'yu kadrosuna kattı.

LA MASIA'DA KENDİNİ GÖSTERDİ

La Masia'da gösterdiği performans ile dikkat çeken Moreno için Juventus'un Barcelona'ya 800 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. Moreno, henüz 11 yaşında Barcelona alt yapısına katılmıştı.

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