Juventus, Barcelona'nın genç forvetini transfer etti!

Transfer sezonunun hareketli takımı Juventus, bir yandan da geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.
Serie A'nın son şampiyonu Juventus, Barcelona alt yapısında forma giyen 16 yaşındaki İspanyol forvet Pablo Moreno'yu kadrosuna kattı.
LA MASIA'DA KENDİNİ GÖSTERDİ
La Masia'da gösterdiği performans ile dikkat çeken Moreno için Juventus'un Barcelona'ya 800 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. Moreno, henüz 11 yaşında Barcelona alt yapısına katılmıştı.
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Serie A'nın son şampiyonu Juventus, Barcelona alt yapısında forma giyen 16 yaşındaki İspanyol forvet Pablo Moreno'yu kadrosuna kattı.
LA MASIA'DA KENDİNİ GÖSTERDİ
La Masia'da gösterdiği performans ile dikkat çeken Moreno için Juventus'un Barcelona'ya 800 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. Moreno, henüz 11 yaşında Barcelona alt yapısına katılmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın