Juventus, Barcelona'nın genç forvetini transfer etti!

Transfer sezonunun hareketli takımı, bir yandan da geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.Serie A'nın son şampiyonu Juventus, Barcelona alt yapısında forma giyen 16 yaşındaki İspanyol forvet Pablo Moreno'yu kadrosuna kattı.La Masia'da gösterdiği performans ile dikkat çeken Moreno için Juventus'un Barcelona'ya 800 bin Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. Moreno, henüz 11 yaşında Barcelona alt yapısına katılmıştı.