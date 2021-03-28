Juventus, Aouar için planını yaptı!

Juventus, Lyon'da forma giyen Houssem Aouar için transfer planlamasını yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Aouar için planını yaptı!
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28 Mart 2021 21:16
İtalya Ligi Serie A devi Juventus, gelecek sezonun transfer çalışmasına başladı.

Siyah - beyazlılar, uzun süredir takip ettiği Fransa Ligue 1'de Lyon forması giyen Houssem Aouar'ın transferi için planını kurdu.

İtalyan basınının haberine göre; Juventus, Aouar için Lyon'da kiralık olarak forma giyen Mattia de Sciglio'nun bonservisini vermek istiyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 40 milyon euro isteyen Lyon'un ise bu hamleden sonra 30 milyon euro'ya kadar düşebileceği kaydedildi.

Lyon ile 2023'ün Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Houssem Aouar, çıktığı 26 resmi maçta 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.



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