İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, deplasmanda Cremonese'yi 1-0 yendi.
Seria A'da 16. hafta maçında karşılaşmanın tek golü, uzatma dakikalarında Arkadiusz Krystian Milik'den geldi.
Bu sonuçla ligde zirve mücadelesi veren Juventus, puanını 34'a çıkarırken düşme hattında yer alan Cremonese ise 7 puanda kaldı.
Günün diğer maçlarında Fiorentina, konuk ettiği Monza ile 1-1 berabere kaldı.
Seria A'da 16. hafta maçında karşılaşmanın tek golü, uzatma dakikalarında Arkadiusz Krystian Milik'den geldi.
Bu sonuçla ligde zirve mücadelesi veren Juventus, puanını 34'a çıkarırken düşme hattında yer alan Cremonese ise 7 puanda kaldı.
Günün diğer maçlarında Fiorentina, konuk ettiği Monza ile 1-1 berabere kaldı.
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