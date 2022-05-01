İtalya Seria A'da Juventus, kendi sahasında Venezia'yı ağırladı. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Juventus, 2-1'lik skorla kazandı.



Torino temsilcisine galibiyeti getiren iki golü de 35. doğum gününü kutlayan Leonardo Bonucci kaydetti. Tecrübeli savunmacı 7. ve 76. dakikalarda sahneye çıktı. Venezia'nın tek golü ise 71. dakikada Mattia Aramu'dan geldi.



Bu sonucun ardından Juventus, puanını 69'a çıkarttı. Venezia ise 22 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Genoa deplasmanına gidecek. Venezia ise Salernitana ile karşılaşacak.





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