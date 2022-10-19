Juventus'a Chiesa ve Pogba müjdesi

Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Juventus'da Pogba ve Chiesa'nın dönüşü heyecan yarattı.Geçen sezon devre arasından hemen sonra sakatlık geçiren ve ameliyat olan takımın yıldızlarından Federico Chiesa, bir süredir takımla idmanlara başlamıştı. İtalyan basını, Cuma günü oynanacak Empoli maçında Chiesa'nın maç kadrosunda yer almasının yüksek ihtimal olacağını sayfalarına taşıdı.Juventus'un efsane isimlerinden ve bu sezon yeniden takıma katılan Pogba ise bilindiği gibi sakatlığı nedeniyle henüz takımla idmanlara çıkamamıştı. Fransız yıldız takımla hafif çalışmalara katıldı ve Chiesa gibi onun da Empoli maçının kadrosuna girme ihtimali doğdu.Siyah beyazlı ekip Serie A'da bu sezon çıktığı 10 maçta aldığı 4 galibiyetle 16 puan alabildi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 1 galibiyet aldı ve tur atlama şansını mucizelere bıraktı.