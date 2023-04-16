İtalya Serie A'nın 30. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi. Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sassuolo tek golle kazandı.
Sassuolo'ya galibiyeti getiren golü 64. dakikada Gregoire Defrel kaydetti.
Ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Juventus, 44 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen 4. sıranın 9 puan uzağına düştü. Sassuolo ise 2 hafta sonra kazanarak 40 puana yükseldi.
Juventus, gelecek hafta şampiyonluğa koşan Napoli'yi ağırlayacak. Sassuolo ise Salernitana'ya konuk olacak.
Sassuolo'ya galibiyeti getiren golü 64. dakikada Gregoire Defrel kaydetti.
Ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Juventus, 44 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen 4. sıranın 9 puan uzağına düştü. Sassuolo ise 2 hafta sonra kazanarak 40 puana yükseldi.
Juventus, gelecek hafta şampiyonluğa koşan Napoli'yi ağırlayacak. Sassuolo ise Salernitana'ya konuk olacak.
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