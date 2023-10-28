29 Ekim

Juventus, 90+6'da hayat buldu!

Juventus, ligde sahasında Hellas Verona'yı 90+6. dakikada Andrea Cambiaso'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Juventus, 90+6'da hayat buldu!
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28 Ekim 2023 23:48
Son güncelleme 28 Ekim 2023 23:59
İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Juventus, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Juventus karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Torino ekibine galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Andrea Cambiaso attı.

Juventus'un 53. dakikada Moise Kean ile bulduğu bir gol VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Juventus, bu galibiyetle birlikte 23 puana yükseldi. Hellas Verona, 8 puanda kaldı.

Juventus ligde gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona sahasında Monza'yı ağırlayacak.

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