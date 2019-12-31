Juventus 35 milyona söz kesti

İtalya'da şampiyonluğun en büyük adaylarından Juventus, bu sezon Parma'da gösterdiği performansla adından söz ettiren bonservisi Atalanta'da olan Dejan Kulusevski ile söz kesti.İddialara göre Dejan Kulusevski için 35 milyon euroluk teklifi Atalanta'ya kabul ettiren Juventus yönetiminin ayrıca 8 milyon euroluk bonuslarla dolu bir anlaşmayı teklif ettiği öne sürüldü. Lig ortalamasının üzerinde bir performans sergilemesi nedeniyle bir süredir adı transfer dedikodularından düşmeyen İsveçli oyuncunun Juventus kariyerinin başlamasının an meselesi olduğu iddia edildi.Parma ile bu sezon toplam 19 maça çıkan sol ayaklı kanat oyuncusu 4 gol 7 asistlik performansıyla göz dolduruyor.