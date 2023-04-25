Juve'ye yeni şok UEFA'dan! Men cezası gelebilir!

Geçtiğimiz günlerde silinen 15 puanını geri alan Juventus'a yeni bir şok gelebilir.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus'un FFP kurallarına uymadığı için UEFA tarafından yaptırımlara maruz kalacağı iddia edildi.İtalyan basını; Torino yönetiminin denetçilere, hissedarlara ve UEFA'ya yanlış bilonçolar ilettiğini öne sürdü. Bu sebeple Serie A'da 15 puan silme cezası alan Juventus'un bir sonraki duruşmaya kadar bu puanları iade edilmişti.Habere göre; İtalyan spor mahkemesi, bu olayı Temmuz ayının sonuna kadar karara bağlamazsa Torino ekibinin kaderini UEFA komitesi belirleyecek.Juventus'un FFP kurallarını çiğnediği sonucuna varılırsa, kulüp UEFA mülakatlarından men edilecek.