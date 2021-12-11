Juve, Venezia engelini aşamadı!

İtalya Serie A 17. hafta mücadelesinde Juventus, deplasmanda Venezia ile karşı karşıya geldi.
Stadio Pierluigi Penzo'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Juventus'un golünü 32. dakikada Alvaro Morata kaydederken, Venezia'nın golü 55. dakikada Mattia Aramu'dan geldi.
Bu sonuçla Juventus puanını 28'e çıkarırken Venezia puanını 16 yaptı.
Ligin 18. haftasında Juventus, Bologna deplasmanına gidecek, Venezia ise Sampdoria'ya konuk olacak.
Stadio Pierluigi Penzo'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Juventus'un golünü 32. dakikada Alvaro Morata kaydederken, Venezia'nın golü 55. dakikada Mattia Aramu'dan geldi.
Bu sonuçla Juventus puanını 28'e çıkarırken Venezia puanını 16 yaptı.
Ligin 18. haftasında Juventus, Bologna deplasmanına gidecek, Venezia ise Sampdoria'ya konuk olacak.