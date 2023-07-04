Juve'nin yıldızı için Galatasaray ve Dortmund yarışta!

Juventus'ta teknik ekibin kadroda düşünmediği Weston McKennie için Galatasaray ve Borussia Dortmund'un görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juve'nin yıldızı için Galatasaray ve Dortmund yarışta!
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04 Temmuz 2023 17:03
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni sezona da iddialı başlamak isteyen Galatasaray, transferde büyük oynamaya devam ediyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın ilgilendiği Weston McKennie için Borussia Dortmund da devreye girdi.

GÖRÜŞMEDE BULUNUYOR

Juventus'un kadroda düşünmediği yıldız orta saha ile Galatasaray'ın yanı sıra Borussia Dortmund'un da görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

PREMIER LİG'İ İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonu küme düşen Leeds United'da kiralık olarak geçiren Weston McKennie'nin yeniden Premier Lig'den bir takıma transfer olmak istediği ifade edildi.

24 yaşındaki oyuncu Leeds ile 20 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Juventus'ta ise 96 maçta 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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