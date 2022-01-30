Juve'de Bentancur'un yerine Zakaria!

İtalya Serie A devi Juventus'tan orta sahaya takviye geldi.



Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Juventus'un, Borussia Mönchengladbach'da forma giyen Denis Zakaria'yı transfer ettiği belirtildi.



Haberde Torino kulübünün, bu transfer için Alman ekibiyle 5 milyon euro bonservis artı bonus karşılığında anlaştığı kaydedildi.



Yakın zamanda İtalya'ya gidecek olan İsviçreli oyuncunun İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşme imzalayacağı ifade edildi.



Ayrıca, Juventus'un tecrübeli orta sahası Rodrigo Bentancur için de Tottenham ile her konuda anlaştığı belirtildi.



İngiliz ekibi, Uruguaylı oyuncu için Torino kulübüne toplamda 24 milyon euro ödeme yapacağı kaydedildi.



Zakaria, bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla çıktığı 18 maçta, 2 gol, 1 asist yaptı. Bentancur ise Juventus ile çıktığı 26 maçta 3 asist yapma başarısı gösterdi.





İLGİLİ VİDEO