Juve başkanından Türk sevgilisine 1 milyon Euro'luk diyet!

Aşkları İtalyan ve Türk medyasına bomba gibi düşen ve aylarca konuşulan eski manken Deniz Akalın ve sevgilisi Juventus Başkanı Andrea Agnelli, yeni bebekleri için kesenin ağzını açtı.

Her yıl 3 kez Bodrum'a gelen Andrea Agnelli, eşinin rahat bir hamilelik geçirmesi için İngiltere Kraliyet Tıp Derneği'nin Beslenme Bölümü Başkanı Doktor Marilyn Glenville'le anlaştı.

Dünyanın sayılı doktorlarından biri olarak gösterilen ve yazdığı kitaplarla milyonlarca kişiye yön veren Marilyn Glenville, Deniz Akalın'ın beslenmesini yönlendirecek. Bu anlaşma gereği Dr. Glenville'in alacağı ücret açıklanmazken, medyada 1 milyon Euro iddiası ortaya atıldı.

Dr. Glenville, Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın 3 doğumundan önce de beslenme çizelgesi hazırlamıştı.

TÜRK SEVGİLİSİNE DOĞUM HEDİYESİ: MALİKANE!

100 milyar dolarlık şirketlerin varisi olan Andrea Agnelli, Livia Selin adını verdikleri ilk bebek sonrası Türk sevgilisine doğum hediyesi olarak İtalya'nın en pahalı yerlerinden Como Gölü bölgesinden 21 milyon Euro'ya malikane almıştı.



