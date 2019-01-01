Jusuf Nurkic en az 8 hafta yok!

Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic'in sağ el bileğinden ameliyat olacağı ve en az sekiz haftalık bir süre kadro dışı kalacağı bildirildi.



Nurkic, geçtiğimiz Perşembe günü Indiana Pacers'a karşı oynanan maçta Malcolm Brogdon'dan topu almaya çalıştığı pozisyonda sakatlanmıştı. Üçüncü çeyrekte bileğini tutarak oyundan ayrılmış olan Boşnak pivot, bir daha geri dönmemişti.



Nurkic, sekiz haftalık bir zaman çizelgesine göre, henüz lig tarafından planlanmayan sezonun ikinci yarısı için geri dönebilir.



26 yaşındaki oyuncu, Mart 2019'da sol bacağındaki tibia ve fibula kemiklerini kırmış ve sezonu kapatmıştı. Nurkic, 2019-20 sezonuna NBA'in Disney World'deki bubble'ında geri dönmüştü.



Boşnak pivot bu sezon oynadığı 12 maçta 9.8 sayı, 7.7 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakalıyordu.



