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Jusuf Nurkic'e 40 bin dolar ceza!

Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic, Indiana'da bir taraftarla yaşadığı olay nedeniyle NBA tarafından 40.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic, Indiana'da bir taraftarla yaşadığı olay nedeniyle NBA tarafından 40.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Lig operasyonları başkanı Byron Spruell, Nurkic'in bir Pacers taraftarıyla saha kenarında karşı karşıya geldikten sonra cep telefonunu alıp saha kenarındaki koltuklara fırlattığı için 40.000 dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Olay, Blazers'ın 20 Mart'ta Indiana'ya Gainbridge Fieldhouse'da konuk olarak 129-98 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından meydana gelmişti.

Plantar fasiit sebebiyle kadro dışı olan ve maçta forma giymeyen Nurkic, saha kenarında kendisine laf atan birkaç Pacers taraftarının üzerine yürüdükten sonra, bir tanesinin karşısına geçerek cep telefonunu elinden almış ve koltuklara doğru atmıştı.

Nurkic'in bu hareketinin sebebi ise, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'in iddiasına göre mevzubahis Pacers taraftarının Blazers pivotunun annesine ve 2020'de KOVID-19'dan ötürü vefat eden büyükannesine hakaret etmesi olarak kayıtlara geçti.


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