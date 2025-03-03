Washington Wizards, 23 yaşındaki forvet Justin Champagnie ile dört yıllık, 10 milyon dolarlık bir kontrat üzerinde anlaşmaya vardı.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, oyuncunun iki yönlü kontratı standart bir NBA sözleşmesine çevrildi.



Champagnie, bu sezon kariyerinin en iyi performansını sergileyerek uzun vadeli bir kontrat kazanmayı başardı. Sezon boyunca maç başına 7.5 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla oynayan genç oyuncu, Washington adına önemli bir katkı sundu.



Yeni anlaşmaya göre Wizards, sezonun son altı haftasında Champagnie'ye 1.8 milyon dolar ödeme yapacak. İki yönlü oyun tarzı ve her iki pota altında gösterdiği performans, Wizards'ın zorlu sezonunda umut veren nadir gelişmelerden biri oldu.



