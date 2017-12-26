Jürgen Klopp'un şaşırtan şampiyonluk tahmini

İngiltere Premier Ligi'nin 4. sırasında bulunan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.
Liverpool'un şampiyon olma şansının azaldığını belirten Klopp, ilk hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu belirtti.
Alman teknik adam, ''Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz. Olabildiği kadar üst sırada ligi bitirmek istiyoruz. Ligi ikinci, üçüncü veya dördüncü sırada bitirirsek fantastik olur. Bu bir hayal değil'' dedi.
''ŞAMPİYON CITY, BELKİ BİRAZ DA UNITED...''
Premier Lig'de şampiyonun Manchester'dan çıkacağını söyleyen Klopp, ''Bu sezon Manchester City, belki biraz da Manchester United dışında bir takımın şampiyon olabileceğini düşünmüyorum'' şeklinde konuştu.
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Liverpool'un şampiyon olma şansının azaldığını belirten Klopp, ilk hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu belirtti.
Alman teknik adam, ''Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz. Olabildiği kadar üst sırada ligi bitirmek istiyoruz. Ligi ikinci, üçüncü veya dördüncü sırada bitirirsek fantastik olur. Bu bir hayal değil'' dedi.
''ŞAMPİYON CITY, BELKİ BİRAZ DA UNITED...''
Premier Lig'de şampiyonun Manchester'dan çıkacağını söyleyen Klopp, ''Bu sezon Manchester City, belki biraz da Manchester United dışında bir takımın şampiyon olabileceğini düşünmüyorum'' şeklinde konuştu.
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