Jürgen Klopp'un şaşırtan şampiyonluk tahmini

İngiltere Premier Ligi'nin 4. sırasında bulunan'un teknik direktörü, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.Liverpool'un şampiyon olma şansının azaldığını belirten Klopp, ilk hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu belirtti.Alman teknik adam, ''Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz. Olabildiği kadar üst sırada ligi bitirmek istiyoruz. LigiBu bir hayal değil'' dedi.Premier Lig'de şampiyonun Manchester'dan çıkacağını söyleyen Klopp, ''Bu sezon Manchester City, belki biraz da Manchester United dışında bir takımın şampiyon olabileceğini düşünmüyorum'' şeklinde konuştu.