Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak itirafı!

Liverpool Teknik Direktör Jürgen Klopp, Schalke'den kiraladıkları milli futbolcu Ozan Kabak hakkında açıklamalarda bulundu.



Alman teknik adam, "Ozan Kabak ve Nathaniel Phillips savunmada iyiler ve daha da gelişecekler. Oyuncular birbirine alıştığı zaman daha da iyi bir uyum ortaya çıkar. İkisi de güvenimizi boşar çıkartmadı. Umarım böyle devam ederler, daha fazlar oynarlar. Gerçekten ikisini de beğeniyorum." dedi.



Ozan Kabak'la ilgili sözlerine devam eden Klopp "Ozan Kabak henüz 20 yaşında ve büyük bir potansiyel. Kimse onun kalitesinden şüphe duymadı. Ozan Kabak performansıyla da bunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.



