Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak itirafı!

Liverpool Teknik Direktör Jürgen Klopp, Ozan Kabak hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2021 14:52
Ozan Kabak
Ozan Kabak
Galatasaray
Liverpool Teknik Direktör Jürgen Klopp, Schalke'den kiraladıkları milli futbolcu Ozan Kabak hakkında açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, "Ozan Kabak ve Nathaniel Phillips savunmada iyiler ve daha da gelişecekler. Oyuncular birbirine alıştığı zaman daha da iyi bir uyum ortaya çıkar. İkisi de güvenimizi boşar çıkartmadı. Umarım böyle devam ederler, daha fazlar oynarlar. Gerçekten ikisini de beğeniyorum." dedi.

Ozan Kabak'la ilgili sözlerine devam eden Klopp "Ozan Kabak henüz 20 yaşında ve büyük bir potansiyel. Kimse onun kalitesinden şüphe duymadı. Ozan Kabak performansıyla da bunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.