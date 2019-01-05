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Jürgen Klopp'tan Fenerbahçe transferine izin çıkmadı

Liverpool, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Adam Lallana için gelen kiralama tekliflerini reddetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jürgen Klopp'tan Fenerbahçe transferine izin çıkmadı
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05 Ocak 2019 03:09
Premier League ekiplerinden Liverpool, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Adam Lallana ile ilgili karar verdi.

Liverpool, 30 yaşındaki Adam Lallana'ya gelen kiralama tekliflerini kabul etmezken, oyuncunun sezon sonuna kadar kadroda yer almasına karar verildi. İngiliz basınında yer alan haberde lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Liverpool'de Klopp'un tecrübeli oyununun ayrılmaına karşı çıktığı belirtildi. Klopp'un sakatlığını tamamen atlatmasının ardından tecrübeli isme sezonun ikinci yarısında daha fazla şans vermesi bekleniyor.

F.AHÇE'NİN HEDEFİ SEZON SONUNA KADAR KİRALAMAKTI

Fenerbahçe dışında da talipleri olan Lallana, sezonun ilk yarısında Liverpool formasıyla sadece 8 maçta şans bulabilmişti.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu Benzia'nın yerine düşünürken, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyordu.



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