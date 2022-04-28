Jürgen Klopp, yeni sözleşme imzaladı!

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'un, yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.



The Athletic'te yer alan habere göre; Liverpool ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Alman teknik adam, sözleşmesini uzattı. Klopp'un yeni sözleşme bitiş tarihinin ise 2026 yılı olduğu aktarıldı.



2015'ten bu yana Liverpool'da teknik direktörlük görevini yürüten Jürgen Klopp, İngiliz deviyle; Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Premier Lig şampiyonluğu ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu başarıları yakaladı.





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