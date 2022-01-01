Jurgen Klopp'un koronavirüs testi pozitif!

Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten gelen açıklamada, yapılan son koronavirüs tetkiklerinde Alman teknik adamın testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Jurgen Klopp, Premier Lig 21. hafta mücadelesinde 2 Ocak'ta oynanacak Chelsea karşılaşmasında kulübedeki yerini alamayacak. Maçta takımın başında Klopp'un yardımcılığını yürüten Pep Linders olacak.
Kulüpten gelen açıklamada, yapılan son koronavirüs tetkiklerinde Alman teknik adamın testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Jurgen Klopp, Premier Lig 21. hafta mücadelesinde 2 Ocak'ta oynanacak Chelsea karşılaşmasında kulübedeki yerini alamayacak. Maçta takımın başında Klopp'un yardımcılığını yürüten Pep Linders olacak.