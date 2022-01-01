Jurgen Klopp'un koronavirüs testi pozitif!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un, koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jurgen Klopp'un koronavirüs testi pozitif!
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01 Ocak 2022 17:22
Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten gelen açıklamada, yapılan son koronavirüs tetkiklerinde Alman teknik adamın testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Jurgen Klopp, Premier Lig 21. hafta mücadelesinde 2 Ocak'ta oynanacak Chelsea karşılaşmasında kulübedeki yerini alamayacak. Maçta takımın başında Klopp'un yardımcılığını yürüten Pep Linders olacak.


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