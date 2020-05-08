Jürgen Klopp, Uğurcan Çakır için bastırıyor

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a Liverpool'un ilgisi giderek büyüyor.İngiliz ekibine yakınlığı ile bilinen Anfield Watch isimli haber sitesinde, Kırmızılar'ın astronomik bir teklifle 24 yaşındaki file bekçisini isteyeceği belirtildi. Haberde, Uğurcan'ın da yakın çevresi ile gelen teklifi paylaştığı hatta eski hocası Sadi Tekelioğlu ile de bu konuyu konuştuğu ifade edildi. Habere göre teknik direktör Klopp da Uğurcan transferinde ısrarlı.Trabzonspor'un sezon sonunda Uğurcan için yapılan pazarlıkları 30 milyon Euro'dan açacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere BaşkanUğurcan da Liverpool'un ilgisinden haberdar olurken, konu hakkında İngiliz ekibinden bir telefon alıp almadığı ise bilinmiyor ve bu durum hakkında konuşmaktan kaçınıyor. A Mili file bekçisi, liglere ara verildiği dönemde dahi adının transfer haberleriyle anılmasıyla ilgili olarak, "Benim şu an tek hayalim var o da şampiyonluk kupasını kaldırmak" sözlerini kullanmıştı.Uğurcan Çakır'ın performansını yorumlayan Önder Özen ise, "Uğurcan Çakır gibi, antrenör ekibine, altyapıdaki beraber çalıştığı kaleci antrenörlerine, teknik direktörüne,. Ülkede ne kadar futbol seyreden varsa, herkesi tavladı, ele geçirdi o performans. Uğurcan Çakır, modern Türk kaleciliğinin geldiği son noktadır" dedi.