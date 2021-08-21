Jürgen Klopp'tan "sertlik" tepkisi: "Futbol, güreşe döner"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Burnley maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jürgen Klopp'tan 'sertlik' tepkisi: 'Futbol, güreşe döner'
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21 Ağustos 2021 18:20
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Burnley'i 2-0 yendikleri maçın ardından "sertlik"ten yakındı.

Oyunun akışını sürdürmek için sert hareketlerin es geçildiğini kaydeden Alman hoca, "Hakemlerin kararlarında yüzde yüz haklı olduğundan emin değilim. Oyunun akışı için devan ettiriliyor ancak sertliğe müsaade edemeyiz. Brentford'un Arsenal'e attığı 2. gol faul olmalıydı. "Oyun akmalı" deniyor, kimse bunun tam anlamının farkında değil. Ofansif takımların lehine kararlar verilmesini ben de seviyorum ancak oyuncuları korumalıyız. Yoksa bu izlediğimiz futbol değil, güreş olur." dedi.

Sakatlık olmadığı için mutlu olduğunu söyleyen deneyimli antrenör, "Maçın büyük bölümünde gol atamasak da iyi oynadık. Onun dışında inanılmaz savaştık. Kazandık ve kimse sakatlanmadı, bu önemli" ifadelerini kullandı.

Liverpool, sezonun ilk 2 maçında Norwich ve Burnley karşısında gol yemezken, 5 gol atarak 6 puan aldı.


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